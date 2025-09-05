Блогерка рекламувала казино, гравчинею якого не була

Державне агентство з контролю грального бізнесу PlayCity оштрафувало інстаграм- та тікток-блогерку Русалочку XL за незаконне розповсюдження реклами азартних ігор. Блогерку виписали штраф у майже 5 млн грн, повідомили у пресслужбі агентства.

«Instagram-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати», – повідомило агентство.

Перевірка виявила, що блогерка навіть не була зареєстрованою як гравчиня в рекламованому онлайн-казино, а історію про нібито виграш в ньому вона вигадала.

Блогерку оштрафували на 4,8 млн грн.

Зазначимо, на сторінку блогерки в інстаграмі підписані майже 500 тис. людей. На момент публікації акаунт блогерки приватний. Водночас у тіктоці за блогеркою слідкують понад 900 тис. користувачів. Крім того, Русалочка XL має резервні блоги, які використовує в разі блокування інших.

Нагадаємо, наприкінці серпня PlayCity оштрафувало на 4,8 млн грн киянина Елізара Башинського під ніком papaelik. За даними держагентства «ПлейСіті», Башинський систематично порушував рекламне законодавство, поширюючи у сторіс рекламу азартних ігор.