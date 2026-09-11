Українське видання «Кайданів нема» містить вступне слово Валерія Залужного

У пʼятницю, 11 вересня у Львівському палаці мистецтв колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував українське видання своїх мемуарів «Кайданів нема». Зустріч відбулася в межах книжкового форуму, повідомляє Львівська ОВА.

У своїй книзі Борис Джонсон розповідає про ключові події сучасної британської історії крізь призму власного політичного досвіду. Зокрема, він згадує роботу мером Лондона, перебування на посаді прем’єр-міністра, Brexit, парламентські вибори 2019 року, пандемію Covid-19, а також міжнародні та внутрішньополітичні кризи.

Мемуари дають змогу побачити процес ухвалення державних рішень зсередини. Джонсон описує політичні конфлікти та кризові ситуації, пояснює мотиви своїх рішень, а також говорить про помилки й суперечливі моменти власної кар’єри. Книга написана у характерному для нього дотепному та самоіронічному стилі.

Окрему увагу у виданні приділено питанням політичного лідерства, відповідальності та управління державою під час масштабних криз.

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Українське видання «Кайданів нема» також містить вступне слово Валерія Залужного – посла України у Великій Британії та колишнього Головнокомандувача ЗСУ.

Під час презентації Борис Джонсон також говорив про російсько-українську війну та реакцію Заходу на агресію Росії.

Він пригадав свою поїздку до Києва близько десяти років тому, коли, за його словами, вже відчував напругу через можливе подальше просування російських військ.

«Люди забувають, що вторгнення Росії до України розпочалося ще в 2014 році. Пригадую, як приїхав до Києва 10 років тому, я побачив гарне місто, Дніпро, ваші неймовірні церкви. Вже тоді було враження неспокою, наче війська рано чи пізно підуть і сюди», – сказав Джонсон.

На його думку, у 2014 році міжнародна реакція на російську агресію була недостатньо рішучою.

«Я вважаю, що у 2014 році світ був дуже нерішучим. Всі були занепокоєні ситуацією, але не більше. У 2022 році лідери країн мали заявити й попередити росіян: якщо вони наважаться атакувати, то Україну є кому підтримати. А ми цього не зробили і сторона противника подумала, що їй усе можна», – зазначив колишній британський прем’єр.

За інформацією видавців, мемуари Бориса Джонсона стали бестселером The Sunday Times та увійшли до списків книг року за версіями низки британських видань.