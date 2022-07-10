Ймовірно, росіяни намагатимуться взяти під контроль трасу E40, яка з'єднує Донецьк та Харків

Ймовірно, росіяни намагаються захопити контроль над трасою E40, яка з'єднує Донецьк та Харків. У найближчий час це може стати важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області. Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомила «Європейська правда».

«Контроль над трасою E40, яка з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області», – заявили в британській розвідці.

Бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40.

«Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної», – йдеться у зведенні.

До слова, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти стягують сили поблизу Лисичанська та обстрілюють навколишні населені пункти.

«Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, напередодні у британській розвідці повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.