Держава-терорист Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів. Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки, який публікує міноборони Великої Британії.

Зазначається, що значна кількість нових піхотних підрозділів використовують бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання.

«Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет», – вказують у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s