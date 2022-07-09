БТ-ЛБ був розроблений у 1950-х роках як тягач для артилерії, має дуже обмежену броню та лише кулемет для захисту

Держава-терорист Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів. Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки, який публікує міноборони Великої Британії.

Зазначається, що значна кількість нових піхотних підрозділів використовують бронетранспортери МТ-ЛБ, зняті з тривалого зберігання.

«Раніше обидві сторони використовували МТ-ЛБ як допоміжний засіб, але Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості задач піхоти на передовій. Вони були розроблені у 1950-ті роки як трактор для буксирування артилерії, мають украй обмежену броню, а для захисту мають лише станковий кулемет», – вказують у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 9, 2022

Там нагадують, що російські штурмові загони першого ешелону, які наступали на Україну в лютому, мали у своєму розпорядженні більш сучасні БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і автоматичну 30-міліметрову гармату з протитанковим ракетним комплексом.

Зазначається також, що попри заяву російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російська армія «навіть не розпочала» своїх зусиль в Україні, багато з її посилень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним оснащенням.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення бійцями артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України танкової роти військ РФ Українські десантники знищили дев’ять ворожих танків.