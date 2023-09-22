Просування бронетехніки ЗСУ свідчить про прогрес в українському контрнаступі

Українська бронетехніка почала діяти за останньою лінією російської оборони на заході Запорізького напрямку. Про це свідчать геолокаційні карти фронту, повідомили у четвер, 21 вересня, у прес-службі Інституту вивчення війни (ISW).

Знімки свідчать, що броньована техніка українських Сил оборони змогла просунутися на південь від російських протитанкових споруд та так званих «зубів дракона». Зазначається що ці укріплення є частиною трирівневої оборонної конструкції окупантів на Запоріжжі.

«Це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони. Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом», – повідомили у зведенні ISW.

Ситуація на заході Запорізького напрямку станом на 21 вересня / Геолокаційний кадр ISW

За даними інституту, техніка ЗСУ вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового, розташованого за 18 км на південний схід від Оріхова. Водночас підтвердити те, що Сили оборони прорвали позиції окупантів, в ISW підтвердити не можуть.

За даними ISW, українські сили могли придушити російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб вивести свою техніку вперед. На думку аналітиків інституту, здатність України підводити бронетехніку до російських оборонних споруд і крізь них, а також робота поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.

Як інформував ZAXID.NET, 17 вересня британська розвідка заявила про створення додаткової оборонної лінії росіян навколо Токмака, розташованого за 16 км від лінії фронту. Посилення оборони міста, вказує на зростаючу стурбованість Росії щодо прориву ЗСУ.

Нагадаємо, 21 вересня у прес-службі Східного угруповання військ ЗСУ повідомили, що Сили оборони змогли встановити вогневий контроль над логістичною лінією росіян під Бахмутом. ЗСУ тепер можуть уражати техніку росіян на трасі мінометами та протитанковими розрахунками, що значно ускладнило постачання військ ворога на цьому напрямку.