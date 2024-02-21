Буданов спрогнозував, як зміниться фронт після захоплення Авдіївки

Росія наразі не має сил для захоплення Донецької та Луганської областей до кінця цього року. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналістам WSJ.

Глава розвідки визнав, що українські сили, які поступаються окупантам за чисельністю та озброєнням, перебувають у складному становищі. Водночас він запевняє, що Росія також має проблеми − її професійну армію значною мірою знищили у перший рік вторгнення, і зараз країна-агресор кидає погано навчених мобілізованих на «самогубні штурми». Крім того, ЗС РФ використовують більше артилерійських снарядів, ніж Росія може виробити.

За словами Буданова, російська армія налічує 510 тис. військовослужбовців в Україні та навколо неї і здатна вербувати близько 30 тис. щомісяця. WSJ додає, що Москва не використовує свої війська ефективно − усі її незначні просування вперед здійснюються ціною десятків тисяч життів.

Буданов стверджує, що одночасно з військовими діями Росія прагне посіяти розбрат в українському суспільстві та у Збройних силах. Він сказав, що Москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію і спроби вбивства відомих українців, щоб зокрема, послабити рішучість солдатів. Як додав розвідник, пік настане навесні і буде супроводжуватися потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею.

Західні чиновники та аналітики вважають, що «слова Буданова є оптимальним сценарієм для України на цей рік». Якщо Україна зможе вести розумну оборонну боротьбу, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи свої власні, то, на їхню думку, вона зможе розпочати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника у 2025 році.

Нещодавнє дослідження, проведене лондонським аналітичним центром Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, показало, що російські війська, ймовірно, досягнуть свого піку наприкінці цього року, а в 2025 році все більше відчуватимуть нестачу боєприпасів і бронетехніки.