ДТП сталася в селі Лужани

На Буковині водій легкового Renault Clio переїхав чоловіка, який лежав посеред дороги з велосипедом. Велосипедист від отриманих травм загинув на місці ДТП. Смертельна аварія сталася увечері 7 вересня в селі Лужани, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 8 вересня.

На місце очевидці ДТП викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Поліцейські попередньо з’ясували, що 19-річний житель Вижницького району їхав на автомобілі Renault Clio. На дорозі в селі він наїхав на 70-річного велосипедиста, який лежав на проїжджій частині дороги.

Медики швидкої допомоги, які приїхали на виклик, лише констатували смерть потерпілого. Тіло буковинця поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до ЄРДР ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Проводяться досудові розслідування. Також у водія відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.