Аварія трапилася поблизу села Стерче Чернівецького району

Жительку Буковини засудили до трьох років умовно за смертельну ДТП, в які загинули водій та пасажирка іншого авто. Обвинувачена, повертаючи з головної дороги на другорядну, виїхали на зустрічну смугу і зіткнулася з ВАЗ 2107. Від удару водій автомобіля загинув на місці, а пасажирка померла в лікувальному закладі.

Смертельна аварія трапилася на дорозі міжнародного значення поблизу села Стерче Чернівецького району. Приблизно о 20:05 26 грудня 2022 року водійка автомобіля Mercedes-Vito вирішила повернути вліво з головної дороги на другорядну. Жінка не впевнилася, що на зустрічній смузі не має жодних інших машин і почала маневр повороту. В цей момент на зустріч як раз виїхав ВАЗ 2107 і на швидкості врізався в буса.

Від удару водій легкового авто ВАЗ 2107 загинув на місці. «Смерть чоловіка, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, настала від травматичного шоку, що розвинувся від отриманої політравми. А пасажирка померла згодом, від гнійного менінгоенцефаліту, який розвинувся, як ускладнення від чисельних зламів кісток скелета з ушкодженням внутрішніх органів, а саме: надриви аорти, розрив нижньої долі лівої легені та гнійної пневмонії», – повідомили у вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області.

В судовому засідання свою вину жінка визнала. А суддя з огляду на те, що водійка виховує трьох неповнолітніх дітей і розкаялася в скоєному, призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років. Однак згодом, звільнив від відбування реального терміну з іспитовим строком в три роки.

За цей час жінка не повинна скоїти інших правопорушень і регулярно відмічатися в уповноваженому органі з питань пробації.