Археологи досліджують палеолітичну стоянку другий рік поспіль

Археологи досліджують верхньопалеолітичну стоянку «Бужанка 2» на Чернігівщині. Цього сезону на території Мезинського національного природного парку вдалося знайти понад три сотні нових археологічних знахідок, що дають уявлення про життя первісних людей. Дослідники вже виявили кам’яні та крем’яні знаряддя, фрагменти наконечників та кістки тварин льодовикового періоду, повідомили на сторінці Національного науково-природничого музею НАН України.

Стоянку «Бужанка 2» випадково відкрили у 2003 році. Під час розчищення ґрунтової дороги поблизу села на поверхню вийшли кістки мамутів. Місце обстежив науковий співробітник Інституту археології НАН України Дмитро Ступак, який і виявив тут стоянку первісних людей.

Після тривалої перерви польові дослідження пам’ятки поновили у 2025 році. Відтоді археологи поступово відкривають нові деталі життя людей, які мешкали тут у верхньому палеоліті.

Кістки мамутів як паливо для вогнища

Під час експедиції 2026 року дослідники зосередилися, зокрема, на вивченні вогнища та прилеглої до нього зони щоденної діяльності. Це дозволяє зрозуміти, як саме первісні мешканці організовували свій побут.

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Особливу увагу привертає склад палива у вогнищі. Вугілля тут утворене переважно з обпалених кісток тварин, значна частина яких належить мамутам. Для мешканців стоянки кістки могли бути важливим джерелом палива, адже в умовах льодовикового періоду деревини могло бути недостатньо.

Серед цьогорічних знахідок – кам’яні та крем’яні знаряддя, фрагменти наконечників, скребок, вохра та рештки тварин. Кожен із цих предметів допомагає відтворити окремі сторінки повсякденного життя людей, які жили на цій території тисячі років тому.

Дослідники фіксують не лише самі артефакти, а й точне місце їхнього залягання. Важливими є координати знахідок, їхнє положення у культурному шарі та взаємне розташування щодо кісток, вогнищ та інших об’єктів. Завдяки цьому археологи можуть відтворювати структуру давнього табору й послідовність занять його мешканців.

Голка з мамутового бивня і намистина

У 2025 році на «Бужанці 2» виявили голку для шиття, виготовлену з мамутового бивня, та фрагмент намистини, яку первісні люди могли використовувати як прикрасу.

Про існування елементів давньої символічної культури свідчать і фрагменти кісток, пофарбовані природним мінеральним пігментом – вохрою.

Ще одна цікава категорія знахідок є внутрішні скелети (ростри) мезозойських молюсків-белемнітів. Ймовірно, первісні люди знаходили ці скам’янілості у крейдових відкладах, коли добували кремінь для виготовлення знарядь. На думку дослідників, незвична видовжена форма белемнітів могла привертати увагу людей, які приносили їх до стоянки.

«Бужанка 2» є зимовим табором первісних людей. Про її особливості свідчать господарські ями, вогнища та житла, для облаштування яких використовували кістки мамутів. Добре збережені культурні шари дають змогу досліджувати побут і технології мешканців стоянки.

Дослідження триватимуть до середини вересня. Після завершення польового сезону археологи детально вивчатимуть нові знахідки, які допоможуть краще зрозуміти, як жили люди на території сучасної України в добу льодовикового періоду.

Цьогорічні результати дослідження «Бужанки 2» уже представили на конгресі UISPP 2026. Польова робота Дмитра Ступака отримала нагороду в категорії «Найкраще польове дослідження пам’ятки археології».