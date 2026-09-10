Кам’яний п’єдестал використовували для ритуальних обрядів

На острові Хортиця археологи виявили кромлех – кам’яний комплекс, який використовували для певних обрядів. Про це науковий співробітник національного заповідника «Хортиця» Анатолій Волков розповів місцевому телеканалу МТМ Запоріжжя.

Цьогорічну археологічну експедицію на острові фахівці відділу охорони пам’яток, історії, археології та природи заповідника розпочали два тижні тому. Зокрема, їм вдалося натрапити на кам’яний об’єкт культового призначення, який датують віком приблизно 5000 років.

«У давнину люди використовували ці місця, будували кам’яні закладки для культових, релігійних цілей. Вони відзначали у цих місцях якісь календарні дати використовували їх для релігійних ритуалів, наприклад, жертвоприношень або для поховальних обрядів», – прокоментував Анатолій Волков.

фото заповідника «Хортиця»

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Науковець додав, що камені досить великі, мають незвичну пласку форму. Щоб їх знайти, обробити і доставити на це місце, треба було докласти неабияких зусиль. Місце знахідки розташоване за 50 м від берега Дніпра.

«Це не просто складені поспіхом камені, це ретельно підігнані один до одного у цілісну кам’яну споруду», – додав археолог.

Об’єкт музеєфікують, він стане додатковим місцем на туристичних маршрутах заповідника. Загалом на Хортиці, за словами Анатолія Волкова, повністю дослідили вісім таких святилищ.

Як розповідають у заповіднику, культові споруди на Хортиці – кам’яні закладення, кромлехи і святилища, пов’язані із стародавніми віруваннями. Це праобрази древніх храмів просто неба, які використовували для релігійних ритуалів. Ці культові комплекси пов’язані з віруваннями тодішніх людей, зокрема, з культами Сонця, зародження життя та календарним циклом.

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі. Тут є понад 100 пам’яток археології та історії, найдавніші сліди перебування людей на острові датують палеолітом. Науковці фіксують поселення, поховання, кургани, городища та культові споруди різних епох. Хортиця також пов’язана з ранньою історією запорозького козацтва. Дмитро Вишневецький на о. Мала Хортиця (нині о. Байда) у 50-х роках XVI ст. збудував першу Запорозьку Січ.