Частину вул. Стрийської тимчасово перекрили через обрив контактної мережі
Евакуатор зачепив тролейбусну лінію
До теми
У вівторок, 22 серпня, евакуатор з вантажем обірвав тролейбусні дроти на вулиці Стрийська, 22. Через ремонт мережі рух вулицею догори тимчасово закритий. Також не курсує тролейбус №25.
Як повідомили у патрульній поліції Львова, ДТП трапилася близько 17:00.
«Там перекрита одна смуга, проїхати вверх по Стрийській неможливо. Окрім того, там пошкоджені автомобілі. Реверсний рух поліцейські не забезпечують», – повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції.
Об’їзд аварійної ділянки здійснюють через вулицю Вітовського та Новий Львів. Водіїв просять обминати цю ділянку.
Ремонтна бригада «Львівелектротранс» вже працює над відновленням контактної лінії.