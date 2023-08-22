Ремонтна бригада вже лагодить мережу

У вівторок, 22 серпня, евакуатор з вантажем обірвав тролейбусні дроти на вулиці Стрийська, 22. Через ремонт мережі рух вулицею догори тимчасово закритий. Також не курсує тролейбус №25.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, ДТП трапилася близько 17:00.

«Там перекрита одна смуга, проїхати вверх по Стрийській неможливо. Окрім того, там пошкоджені автомобілі. Реверсний рух поліцейські не забезпечують», – повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції.

Об’їзд аварійної ділянки здійснюють через вулицю Вітовського та Новий Львів. Водіїв просять обминати цю ділянку.

Ремонтна бригада «Львівелектротранс» вже працює над відновленням контактної лінії.