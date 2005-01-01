Частину вулиці Чупринки у Львові на день перекриють для руху транспорту

У середу, 3 січня, з 09:00 і до 18:00 год 4 січня буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Чупринки від вул. Київської до вул. Новий Світ.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, вулицю перекриють для руху транспорту у зв’язку з проведенням робіт з ремонту аварійного каналізаційного випуску на вул. Чупринки, 34.

На час проведення ремонтних робіт об’їзд транспорту відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Схему руху на час перекриття частини вул. Чупринки

Трамваї №2 курсуватимуть за зміненим маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку.