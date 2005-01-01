У середу трамваї №2 у Львові тимчасово змінять маршрут

Трамваї №2 з вул. Коновальця їхатимуть на Личаківську за зміненим маршрутом

У середу, 3 січня, через ремонт каналізації на вул. Чупринки трамваї №2 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Як повідомили в прес-службі ЛКП «Львівелектротранс», 3 січня з 09:00 до 18:00 трамваї №2 курсуватимуть за зміненим маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку.

«Зміна руху пов’язана із проведенням ремонтних робіт в аварійному каналізаційному випуску одного із будинків на вул. Чупринки», – зазначив речник підприємства Іван Бондар.