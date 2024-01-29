F-35 Lightning II – малопомітний багатоцільовий винищувач п'ятого покоління

Чехія підписала меморандум зі США на придбання 24 винищувачів п'ятого покоління F-35. Вартість контракту становить близько 6 млрд доларів. Про це 29 січня повідомило міністерство оборони Чехії.

Зазначається, що чеська міністерка оборони Яна Чернохова та посол США у Чехії Біджан Сабет підписали меморандум, який підтвердив попередні домовленості. В чеському міноборони пояснили, що цим кроком завершилися переговори про майбутнє чеських надзвукових ВПС та укладення контракту.

Вартість контракту становить трохи більше ніж 150 млрд чеських крон, або близько 6 млрд доларів за самі літаки, боєприпаси, обладнання та інші послуги, зокрема, навчання, обслуговування машин, ремонт і технічний догляд. Передбачається, що F-35 прослужать чеським військовим щонайменше 30 років після постачання.

F-35 Lightning II – малопомітний багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company.

Для всіх моделей F-35 є загальні характеристики:

екіпаж – 1 особа;

крейсерська швидкість – 850 км/год;

тривалість польоту – 2,4 години;

практична стеля – понад 15 000 метрів;

швидкопідйомність на рівні моря – 240 м/с.

Літаки можуть нести ракети класу повітря-повітря, крилаті ракети, коректовані, кластерні, керовані бомби, протитанкові ракети. Норвегія та Австралія оплачують роботи з пристосування до F-35 протикорабельних ракет. Серед іншого є чотириствольна гармата GAU-22/A калібру 25 мм. Також, за даними відкритих джерел, F-35 планували озброїти тактичною ядерною бомбою.