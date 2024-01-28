Зенітний ракетний комплекс «Оса»

Греція погодилась на пропозицію Державного департаменту США передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів. Про це у суботу, 27 січня, повідомило грецьке видання Kathimerini.

Як повідомляється, цьому передував лист держсекретаря США Ентоні Блінкена з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона.

«Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів», – цитує видання лист Блінкена.

У листі зокрема йдеться про те, що в рамках прискореної процедури EDA Греція отримає два літаки C-130H, десять двигунів для літаків P-3 та 60 бойових броньованих машин Bradley. Також Афіни зможуть отримати до 40 нових літаків F-35, три патрульні кораблі типу Protector та різноманітну автотехніку.

Окрім того, мова йде про розгляд запитів щодо надання чотирьох фрегатів LCS, постачання літаків-заправників KC-135 та нових C-130J.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакіс Міцотакіс вже надав розпорядження стосовно передачі Україні систем та обладнання, які не використовуються грецькою армією. За даними з відкритих джерел, Афіни наразі мають у своєму арсеналі і можуть передати Києву радянські системи ППО Тор, Оса, С-300, а також зенітні установки радянського зразка ЗУ-23-2 та снаряди до всіх перелічених позицій.

Міцотакіс у своїй заяві також вказав на «важливий день» для національної оборони та дипломатії Греції та наголосив, що завдяки цій співпраці країна буде захищена, а грецькі платники податків не відчують цього на своїх кишенях, адже пакет буде переданий безкоштовно з американських резервів.

У оприлюдненому листі йдеться, що 27 вересня 2022 року завершився процес передачі Греції від США 30 млн доларів на оборонні закупівлі через процес зовнішнього військового фінансування (FMF), щоб заохотити критичну підтримку України.

Додамо, що Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США 26 січня повідомило про згоду Держдепу США на продаж Греції винищувачів F-35А та пов’язаного з ними обладнання орієнтовно на 8,6 млрд доларів. Це сталося після того, як Греція звернулася до США з проханням придбати до 40 винищувачів F-35 Joint Strike Fighter звичайного зльоту та посадки і 42 реактивних двигунів Pratt & Whitney F135-PW-100, сорок з яких буде встановлено на літаки, а 2 будуть запасними.

У потенційне замовлення також входять запасні частини, засоби зв’язку для літаків, спеціальні інструменти та обладнання для обслуговування. Літаки американського виробництва дозволять Греції розширити бойові спроможності власних Повітряних сил.