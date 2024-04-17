Обмеження не стосуватимуться критичної інфраструктури

У четвер, 18 квітня, в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, через що можуть бути введені обмеження електропостачання для промислових споживачів. Про це повідомили у середу, 17 квітня, у прес-службі «Укренерго».

В Україні очікується збільшення навантаження на енергомережу, через що може виникнути необхідність в рівномірних обмеженнях по регіонах. Зазначається, що обмеження будуть контрольовані та стосуватимуться лише бізнесу та промисловості.

«Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу», – повідомили у прес-службі «Укренерго».

Чи будуть відключення у помешканнях українців, у компанії не уточнили. У прес-службі «Укренерго» додали, що обмеження застосовуватимуть з 08:00 до 22:00 18 квітня.

В компанії додали, що необхідність обмежень спричинена внаслідок російських масованих атак на електростанції України. Крім того, різке похолодання може збільшити навантаження на електромережу через використання обігрівачів та кондиціонерів.

В «Укренерго» закликали українців споживати електроенергію ощадливо. Крім того, українську промисловість попросили залучати імпорт електроенергії.

Нагадаємо, через масовані російські обстріли «Укренерго» закликало українських споживачів зменшити навантаження на електромережі у вечірній час. Зокрема, йдеться про час з 19:00 до 22:00, коли є максимальний попит.

Які електроприлади не варто використовувати по вечорах

Потужні електроприлади, які можуть сильно навантажувати мережу, не варто застосовувати разом чи у час найбільшого попиту на електроенергію. Серед приладів, які можуть негативно вплинути на роботу енергомережі, такі: