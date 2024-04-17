Через дефіцит потужності в Україні можуть тимчасово обмежити енергоспоживання для підприємств
З 08:00 до 22:00 18 квітня «Укренерго» може застосовувати контрольовані обмеження в енергопостачанні для бізнесу та підприємств
До теми
У четвер, 18 квітня, в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, через що можуть бути введені обмеження електропостачання для промислових споживачів. Про це повідомили у середу, 17 квітня, у прес-службі «Укренерго».
В Україні очікується збільшення навантаження на енергомережу, через що може виникнути необхідність в рівномірних обмеженнях по регіонах. Зазначається, що обмеження будуть контрольовані та стосуватимуться лише бізнесу та промисловості.
«Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу», – повідомили у прес-службі «Укренерго».
Чи будуть відключення у помешканнях українців, у компанії не уточнили. У прес-службі «Укренерго» додали, що обмеження застосовуватимуть з 08:00 до 22:00 18 квітня.
В компанії додали, що необхідність обмежень спричинена внаслідок російських масованих атак на електростанції України. Крім того, різке похолодання може збільшити навантаження на електромережу через використання обігрівачів та кондиціонерів.
В «Укренерго» закликали українців споживати електроенергію ощадливо. Крім того, українську промисловість попросили залучати імпорт електроенергії.
Нагадаємо, через масовані російські обстріли «Укренерго» закликало українських споживачів зменшити навантаження на електромережі у вечірній час. Зокрема, йдеться про час з 19:00 до 22:00, коли є максимальний попит.
Які електроприлади не варто використовувати по вечорах
Потужні електроприлади, які можуть сильно навантажувати мережу, не варто застосовувати разом чи у час найбільшого попиту на електроенергію. Серед приладів, які можуть негативно вплинути на роботу енергомережі, такі:
- електрочайник;
- праска;
- пральна машинка;
- бойлер;
- електроплита, мікрохвильовка;
- фен;
- кондиціонер чи обігрівач.