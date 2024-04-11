«Укренерго» закликало українців зменшити енергоспоживання по вечорах
Прохання знизити навантаження на енергомережі зумовлене масованими російськими атаками на критичну інфраструктуру України
До теми
Компанія «Укренерго» закликала українських споживачів зменшити навантаження на електромережі у вечірній час. Через чергову масштабну атаку та руйнування електростанцій виробництво електроенергії знизилося, повідомили у прес-службі компанії у четвер, 11 квітня.
«В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія», – повідомили у прес-службі «Укренерго».
У компанії пояснили, що безпечна робота системи можлива лише за дотримання балансу в споживанні електроенергії та її виробництві. Оскільки через російські атаки виробництво електроенергії скоротилося, необхідно обмежити і її використання.
«Укренерго» підкреслило, що особливо велика потреба в зменшенні споживання електроенергії є ввечері. Зокрема, йдеться про час з 19:00 до 22:00, коли є максимальний попит.
У компанії закликали не вмикати ввечері потужні електроприлади, або користуватись ними по черзі. Зазначимо, до приладів, які можуть найбільше навантажувати електромережу, належать:
- електрочайник;
- праска;
- пральна машинка;
- бойлер;
- електроплита, мікрохвильовка;
- фен;
- кондиціонер чи обігрівач.
Нагадаємо, 11 квітня Росія завдала удару по найпотужнішій ТЕС Київщини – Трипільській. Внаслідок ракетного удару потужності станції повністю знищені. Раніше росіяни здійснили ще низку масованих ударів, через що, за даними прем’єр-міністра України, знищено 80% українських ТЕЦ.