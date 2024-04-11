З 19:00 до 22:00 небажано використовувати потужні прилади

Компанія «Укренерго» закликала українських споживачів зменшити навантаження на електромережі у вечірній час. Через чергову масштабну атаку та руйнування електростанцій виробництво електроенергії знизилося, повідомили у прес-службі компанії у четвер, 11 квітня.

«В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія», – повідомили у прес-службі «Укренерго».

У компанії пояснили, що безпечна робота системи можлива лише за дотримання балансу в споживанні електроенергії та її виробництві. Оскільки через російські атаки виробництво електроенергії скоротилося, необхідно обмежити і її використання.

«Укренерго» підкреслило, що особливо велика потреба в зменшенні споживання електроенергії є ввечері. Зокрема, йдеться про час з 19:00 до 22:00, коли є максимальний попит.

У компанії закликали не вмикати ввечері потужні електроприлади, або користуватись ними по черзі. Зазначимо, до приладів, які можуть найбільше навантажувати електромережу, належать:

електрочайник;

праска;

пральна машинка;

бойлер;

електроплита, мікрохвильовка;

фен;

кондиціонер чи обігрівач.

Нагадаємо, 11 квітня Росія завдала удару по найпотужнішій ТЕС Київщини – Трипільській. Внаслідок ракетного удару потужності станції повністю знищені. Раніше росіяни здійснили ще низку масованих ударів, через що, за даними прем’єр-міністра України, знищено 80% українських ТЕЦ.