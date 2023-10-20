Рух на трасі Київ–Чоп тимчасово перекритий

Вранці у п’ятницю, 20 жовтня, у селі Ямпіль біля Львова трапилась аварія з потерпілими, через що тимчасово перекрили рух на трасі Київ–Чоп. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, у селі Ямпіль сталась ДТП, у якій травмувались троє людей. Судячи з фото патрульних з місця ДТП, у аварію потрапив кросовер Subaru.

У ДСНС Львівщини згодом повідомили, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: вантажівки Renault Magnum, кросовера Subaru Outback та вантажівки МAN. Водійку кросовера було затиснуто деформованими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували жінку з автомобіля.

У аварії постраждала сім’я, що була в автомобілі Subaru Outback: 40-річна водійка, 46-річний пасажир та 7-річний хлопчик, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в лікарню.

P.S. Приблизно о 14:15 рух транспорту відновили.