Держава втратила 44 га земель природно-заповідного фонду на Закарпатті

Правоохоронці оголосили підозру колишньому державному кадастровому реєстратору, через недбалість якого 44,5 га земель природно-заповідного фонду нацпарку «Синевир» незаконно відвели під сільське господарство. Чиновнику загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 5 березня, посадовець вніс до Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку, площею понад 215 га, присвоїв їй кадастровий номер та зареєстрував як землю сільськогосподарського призначення. Водночас йому було відомо, що частина цієї території – 44,5 га – накладається на землі природно-заповідного фонду національного природного парку «Синевир».

«У результаті сільрада отримала можливість оформити право комунальної власності на ділянку, а держава втратила 44,5 га земель природно-заповідного фонду, орієнтовною вартістю понад 17 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваному, який зараз керує відділом Колочавської сільської ради, інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення. Прокуратура ініціювала розгляд питання про скасування права на спірні 44,5 га природно-заповідного фонду перед сесією сільської ради.