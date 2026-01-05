Кадастровому реєстратору загрожує до 5 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру кадастровому реєстратору через втрату 2,6 га земель національного природного парку «Синевир». Експрацівнику Держземагентства загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у понеділок, 5 січня, реєстратор не перевірив технічну документацію та зареєстрував ділянку в межах нацпарку як землі сільськогосподарського призначення.

«Унаслідок цього землю оформили у комунальну власність Синевирської сільської ради, попри її належність до природно-заповідного фонду з 2000 року. Таким чином, з державної власності безпідставно вибули 2,6 га національного природного парку», – розповіли правоохоронці.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), колишньому працівнику Держземагентства загрожує від двох до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від 4250 до 12750 грн або без такого. Під час досудового розслідування землі повернули нацпарку.