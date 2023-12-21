Обмеження запровадили через сильні опади снігу

У четвер увечері, 21 грудня, у гірських районах Львівщини через сильні опади снігу та погану видимість обмежили рух вантажівок двома трасами.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, з 21:30 тимчасово обмежено рух вантажних автомобілів:

на 620-750 км автодороги М-06 Київ — Чоп (від села Козьова до Івашківського перевалу);

на 80-195 км автодороги Н-13 Львів — Самбір — Ужгород (від Старого Самбора до Ужгородського перевалу на межі з Закарпаттям).

Водіїв просять скористатися місцями для відстою. На згаданих ділянках працює снігоприбиральна техніка. У разі необхідності потрібно телефонувати на лінію 102.

За прогнозом синоптиків, 22 грудня на території Львівщини очікується мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. Подекуди можливі хуртовини, на дорогах буде ожеледиця. Уночі сильний вітер 25-27 м/c.