Лід впав з даху місцевого супермаркету

У Бережанах через падіння брили льоду серйозну травму отримав 8-річний хлопець. У неповнолітнього діагностували перелом ноги та струс мозку. Наразі дитина перебуває у місцевій лікарні у стані середньої важкості. Випадок розслідують поліцейські.



Інцидент з падінням брили льоду на дитину трапився у четвер, 5 лютого, близько 16:00 біля одного з супермаркетів, повідомили в поліції Тернопільщини. Про випадок поліцейських повідомили медики місцевої лікарні, куди доправили неповнолітнього.

Правоохоронці встановили, що брила льоду з’їхала з даху будівлі магазину на ногу 8-річного хлопця. Внаслідок цього дитина впала на лід і сильно вдарилася головою. Його негайно доправили до лікарні. За попередніми даними, медики діагностували у хлопця перелом ноги та струс мозку.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Додамо, що в Україні за неприбрані бурульки, що становлять небезпеку для пішоходів, передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил благоустрою – за ст. 152 КУпАП. Штрафи становлять: для громадян – 340–1360 грн, а для посадових осіб та ФОП – 850–1700 грн. Власники будівель чи балансоутримувачі зобов'язані збивати бурульки або огороджувати небезпечні ділянки.