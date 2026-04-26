Внаслідок негоди 26 квітня в Україні загинуло двоє людей

Під час буревію на Закарпатті 26 квітня дерево впало на чоловіка. Від отриманих травм він загинув. Про це повідомили в ДСНС.

Як уточнила ZAXID.NET речниця обласної ДСНС Наталія Батир, інцидент трапився в одному з сіл Ужгородського району. Через сильний вітер дерево впало на чоловіка, він загинув.

Зазначимо, що за інформацією ДСНС, у Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, загинула людина. У Полтаві дерево травмувало дитину.

Сильні вітри і буревії сьогодні фіксують фактично в усіх регіонах України. У Львові буря повалила дерева в кількох районах, пошкоджені автомобілі. Інформацію про загиблих чи травмованих наразі немає.