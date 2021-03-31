Автомобіль Renault 430 з цистерною на 23 т з'їхав у кювет та перекинувся

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 30 березня, на Стрийщині у с. Козьова. Близько 22:30 вантажний автомобіль Renault 430 з цистерною на 23 т з'їхав у кювет та перекинувся. У цистерні була бітумна емульсія, яка через горловину цистерни витекла у місцевий потік. Із мішків з піском рятувальники створили штучний насип, щоби емульсія не потрапила у річку Орява.

«У результаті перекидання з цистерни через горловину стався витік емульсії в місцевий потічок. Для недопущення потрапляння емульсії по потічку в річку Орява рятувальним відділенням за допомогою мішків з піском проведено роботи по створенню штучного насипу», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся

За інформацією поліції, внаслідок ДТП водій Renault 430 отримав легкі травми. Після огляду лікарів його відпустили.

Наразі не повідомляють про те, яка кількість бітумної емульсії вилилася та потрапила у воду. Зараз на місці присутні представники місцевої влади, поліція та екологи.

У Держекоінспекції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що на місце ДТП виїхали працівники відділу інструментально-лабораторного контролю. Інформацію про масштаби забруднення та наслідки для екології пообіцяли надати пізніше.

Зазначимо, що бітумна емульсія схожа на смолу. Її використовують при влаштуванні та ремонті доріг.