Трамваї не можуть виїхати з депо через пошкоджені кабелі

У трамвайному депо на вул. Городоцькій у Львові виявили пошкодження кабельних ліній. Бригади ЛКП «Львівелектротранс» намагаються відремонтувати їх якнайшвидше. Підприємство сподівається, що електротранспорт відновить роботу до обіду.

Не курсують більшість трамвайних маршрутів та тролейбуси №32 та 22.

«З ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша – сьогодні вночі о 4:25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо на вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32. Зараз працює електролабораторія, знайдемо пошкодження. Ремонтні бригади розкопують це місце, щоб якнайшвидше все відремонтувати. Маємо надію, що до обіду відновимо хоча б одну кабельну лінію», – розповів в. о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів.

Як пояснила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, ремонтники працюють вручну, тому це займе більше часу.

Мешканців Львова просять вибачення за тимчасові незручності.