Станом на четвер, 15 липня, 185 транспортних засобів обладнали валідаторами: 71 автобус, один електробус, 47 трамваїв та 66 тролейбусів. Про це повідомив керівник проекту електронного квитка компанії «Львівавтодор» Роман Лев.

«Встигаємо за планом. Навіть випереджаємо його. Станом на сьогодні вже обладнали 185 транспортних засобів. Ми хочемо встигнути, щоби до холодів максимально зробити всю роботу технічного складу. Тому що є багато робіт юридичного, організаційного, економічного характеру. Насправді, технічні роботи – тільки невелика частина», – зазначив Роман Лев.

За його словами, обладнання, яке наразі прибуло до Львова, розраховано на 445 одиниць транспорту. Всього по контракту 953 транспортних засобів. У списках на встановлення обладнання – понад 700.

Монтаж обладнання почали у комунальному транспорті ще кілька місяців тому. У трамваях, тролейбусах та автобусах уже можна побачити сучасні валідатори для квитків.

За словами начальника трамвайного депо на вул. Городоцькій Романа Василишина, вже майже півсотні трамваїв оснастили пристроями для е-квитка. І якщо навесні роботи тривали повільно, в тестовому режимі, то зараз процес пішов значно швидше.

Не відстають і в комунальному АТП-1. Тут також кажуть, що спочатку роботи йшли повільно. Та зараз кожного дня обладнання встановлюють на кілька автобусів.

«На даний час працює чотири бригади. Кожного дня встановлюємо обладнання на чотири автобуси. Зараз встановлюємо на «Електронах», а далі перейдемо до інших моделей», – розповів головний інженер АТП-1 Богдан Карпій.

Технічні роботи, а також розробку сайту та мобільних додатків, через які пасажири зможуть сплачувати за проїзд, виконує ІТ-компанія SoftServe. За інше ж обладнання відповідає консорціум «Мікроелектроніка».

Обладнання для електронного квитка – це не лише валідатори. Будуть ще й інші пристрої, наприклад, ламінатори. Їх почнуть встановлювати згодом. А поки що починають монтувати валідатори у автобусах приватного перевізника «Фіакр-Львів».

Нагадаємо, перші валідатори для електронного квитка почали встановлювати у львівському транспорті ще у березні.

Е-квиток буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор».

У жовтні минулого року у львівських ЦНАПах почали реєструвати мешканців для отримання пільгової електронної картки «ЛеоКарт».

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