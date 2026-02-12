Також можливий сніг

У Тернопільській області та Тернополі 13–14 лютого на дорогах може бути дуже слизько. Також попереджають про сильний туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Як зазначили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, у п’ятницю, 13 лютого, очікується туман видимістю 200–500 метрів. Погода хмарна. Вночі без істотних опадів. Вдень часом невеликі опади у вигляді дощу зі снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 2–7 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

У суботу, 14 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень часом опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

У неділю, 15 лютого, синоптики прогнозують по Тернопільщині хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а ось вдень падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура впродовж доби 0–5° морозу.