Через сварку з дружиною львів’янин попався на вирощуванні марихуани

Поліція затримала 27-річного львів’янина, який вирощував коноплю на балконі власної квартири. Найцікавіше, що поліцейські зауважили коноплю, прибувши в квартиру за викликом через сімейну сварку.

Патрульні поліцейські отримали виклик про сімейну сварку в одну із будинків на вул Турянського у Львові. З’ясовуючи обставини сварки один з інспекторів зауважив, що на балконі стоять вазонки з рослинами, схожими на марихуану.

«Власник підтвердив, що це конопля і він її вирощує в лікувальних цілях. Тоді інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

В результаті 27-річного львів’янина доставили у відділок поліції для з’ясування всіх обставин, а 17 кущів коноплі вилучили.

Фото Патрульної поліції Львівської області