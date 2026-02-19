Четверо мешканців Хмельницького організували нарколабораторію у вантажівці
Щомісяця підозрювані заробляли близько 300 тис. грн
Правоохоронці викрили чотирьох мешканців Хмельницького, які облаштували мобільну лабораторію для виготовлення наркотиків. Щомісяця підозрювані заробляли близько 300 тис. грн. Про це у четвер, 19 лютого, повідомили пресслужби СБУ та поліції.
За даними слідства, для виготовлення наркотиків і психотропів зловмисники облаштували мобільну нарколабораторію у вантажному автомобілі. Готову продукцію перевозили до своїх помешкань, де фасували та збували через телеграм-канали і так звані «закладки».
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили 50 літрів амфетаміну, 5,6 кг фенілнітропропену, 160 літрів прекурсорів, а також п’ять бойових гранат.
Орієнтовний дохід групи становив близько 300 тис. грн на місяць. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків і прекурсорів за цінами «чорного» ринку перевищує 2,5 млн грн.
Чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою). Санкція статті передбачає від 9 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
На період розслідування суд взяв підозрюваних під варту без права внесення застави.