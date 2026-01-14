Під час обшуків у підозрюваних вилучили наркотичну речовину Pinaca рослинного походження

На Волині правоохоронці викрили наркобізнес, який організував житель Луцька. Після його смерті справу продовжила 44-річна дружина. Про це у вівторок, 13 січня, повідомила пресслужба поліції Волинської області.

За даними слідства, кілька місяців тому поліцейські встановили лучанина, який збував особливо небезпечну наркотичну речовину Pinaca у великих обсягах на території Волині. Після його смерті у грудні 2025 року незаконну діяльність перебрала на себе дружина зловмисника, яка очолила злочинну групу.

Поліцейські з’ясували, що саме в організаторки спільники отримували Pinaca, яку змішували з іншими речовинами та виготовляли ще один небезпечний наркотик – «спайс». Незаконну діяльність викрили та припинили правоохоронці.

Щомісячний прибуток підозрюваних становив кілька тисяч гривень. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили наркотичну речовину Pinaca рослинного походження, нарковмісні таблетки, пристрої для вживання наркотиків, шприци, тару, мобільні телефони, готівку та інші речові докази.

44-річній організаторці та ще одному учаснику схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.