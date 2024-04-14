Чоловіків повернуть на територію Угорщини, з якої вони потрапили в Україну

Четверо поляків на квадроциклах незаконно перетнули кордон з Україною. Їх затримали прикордонники ПС «Бодалово» Мукачівського загону. Про це у неділю, 14 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Як розповіли у відомстві, чоловіки трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон з Угорщини в Україну. Порушників виявили за допомогою біспектральної камери. На їх затримання негайно висунулась група реагування прикордонної служби «Бодалово» Мукачівського загону.

Коли іноземців затримали, порушниками пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів.

У квітні у Польщі стартувала акція під назвою «2222 км», зміст якої полягає в тому, що добровольці, які беруть у ній участь, зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби близько 300 км здебільшого бездоріжжям. Через нібито проблеми зі зв’язком, вони заблукали, втратили орієнтування на місцевості, тому й опинилися на території України.

Стосовно іноземців склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду. В порядку реадмісії їх повернуть в Угорщину.