Військових забезпечать усім необхідним і проведуть медичні обстеження

Четверо військовослужбовців родом з Тернопільщини вдалося повернути з російського полону. Обмін полоненими відбувся сьогодні, 6 травня. Під час нього в Україну повернули 205 військовослужбовців.

Військові з Тернопільщини родом з різних районів області. Про їх повернення повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

В пресцентрі Тернопільської ОВА в коментарі ZAXID.NET зазначили, що звільненні з полону жителі Тернопільщини родом з села Чайчинці Борсуківської громади та села Великі Дедеркали Кременецького району, села Лошнів Теребовлянської громади та села Поточани Нараївської громади Тернопільського району.

На сторінці Борсуківської громади в Facebook зазначили, що додому повернувся їх житель Олексій Квас. У Великодедеркальській громаді повідомили, що з полону визволили Віталія Кисляка.

Перед тим, як повернутися до рідних домівок військові пройдуть повне медичне обстеження та лікування, також їм нададуть необхідну психологічну підтримку.