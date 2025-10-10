Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який мав закріпити постійний «київський час» без переходів

Попри очікування, що переведення годинників залишиться в минулому, восени 2025 року українцям знову доведеться переходити на зимовий час. Питання скасування сезонного переведення стрілок обговорювалося не один рік. Що потрібно знати про переведення годинників, пише ТСН.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який мав закріпити постійний «київський час» без переходів. За цим документом, Україна мала б відмовитися від традиційного переведення годинників восени та навесні. Проте через відсутність підпису президента цей закон не набрав чинності, і тому чинні правила залишаються незмінними.

Отже, у 2025 році переведення годинників на зимовий час відбудеться згідно з чинним порядком – у ніч з 25 на 26 жовтня. У неділю о 4:00 ранку годинники переведуть на одну годину назад. Більшість електронних пристроїв зроблять це автоматично, а от механічні або аналогові годинники доведеться перевести вручну.

Наразі Україна належить до приблизно 70 країн світу, які досі практикують сезонне коригування часу. Для порівняння, близько 120 країн від цієї практики вже відмовилися. Зокрема, держави, розташовані поблизу екватора, не мають суттєвої різниці у тривалості дня протягом року, тому переведення часу там вважається недоцільним.