Cобаки можуть з’їсти невелику кількість лимона без будь-яких серйозних побічних ефектів

Лимони можуть здаватися безпечними для людини продуктами, однак для собак вони становлять потенційну небезпеку. І хоча собаки можуть з’їсти невелику кількість лимона без будь-яких серйозних побічних ефектів, високий вміст лимонної кислоти може бути для них проблематичним. Purina розповідає, чому ж лимони такі небезпечні для собак.

Чому собаки так гостро реагують на лимони?

«Собаки не люблять гіркий смак і зазвичай реагують на нього негативно. Вони також відчувають кислий смак, але це не завжди викликає негативну реакцію. Собаки навчилися уникати гіркого смаку, асоціюючи його з отруйною їжею, що сприяло підвищенню їхніх шансів на виживання», – пояснює дієтологиня Каріна Карбо-Джонсон, магістерка наук.

Чому лимон шкідливий для собак?

Собаки мають звичку їсти те, чого не слід, зокрема виноград, рослини і навіть екскременти. У мінімальних кількостях лимони, можливо, не зашкодять собаці, але вони містять велику кількість сполук, ефірних олій та кислот, які є токсичними для собак. Крім того, вони мають високий вміст цукру.

Токсичні компоненти, що містять в лимонах:

Лимонна кислота. Цитрусові, зокрема апельсини, грейпфрути, деякі ягоди та лимони, містять велику кількість лимонної кислоти. Хоча люди цілком можуть споживати лимонну кислоту, для собак це не так. Навіть кілька шматочків цих фруктів можуть спричинити у вашої собаки розлад шлунка. Більші кількості можуть призвести до серйозніших проблем зі здоров’ям, таких як пригнічення центральної нервової системи. Симптоми пригнічення центральної нервової системи можуть включати сонливість, сплутаність свідомості, порушення координації та втрату свідомості.

Лімонен. Цей терпен виробляється всіма цитрусовими, зокрема лимонами, і надає цитрусовим їхнього неповторного запаху. Лімонен також є токсичним для собак у разі його проковтування. D-лімонен має інсектицидні властивості, які, якщо собака його проковтне, можуть завдати серйозної шкоди під час метаболізму в печінці. Наслідки проковтування d-лімонену можуть включати отруєння, ураження печінки і навіть печінкову недостатність.

Ліналоол. Ліналоол міститься у всіх лимонних деревах і відповідає за квітковий аромат цитрусових. Цей терпен, як і лімонен, є інсектицидом і часто використовується як інгредієнт у милі та лосьйонах. Як листя, так і самі плоди лимона містять високі концентрації ліналоолу, і якщо ваша собака їх проковтне, це є приводом для занепокоєння. Ліналоол може викликати у собак тривалі та серйозні симптоми, включаючи ураження печінки та печінкову недостатність.

Псорален. Псорален, що міститься в цитрусових, зокрема в лимонах та лаймах, є рослинною сполукою, яка може викликати фототоксичність або фоточутливість у собак. Симптоми впливу псоралену можуть включати чутливість шкіри та очей до сонячного світла.

Можливі симптоми отруєння

Отруєння лимоном у собак може призвести до широкого спектра можливих ризиків для здоров’я тварин, зокрема:

висип або подразнення шкіри;

слабкість;

сонливість;

нервова депресія;

сплутаність свідомості;

діарея;

втрата координації;

колапс;

надмірне слиновиділення;

низький артеріальний тиск;

тремор;

блювота;

фоточутливість.

Якщо ви помітили у свого собаки будь-який із цих симптомів, негайно зверніться до ветеринара.