Ветеринари та дослідники поведінки тварин вважають, що відповідь на це запитання доволі однозначна

Коти й собаки можуть мирно жити під одним дахом, гратися разом і навіть переймати звички одне одного. Через це багато власників домашніх тварин замислюються, чи сприймають коти собак як представників свого виду. Ветеринари та дослідники поведінки тварин вважають, що відповідь на це запитання доволі однозначна. Catster розповідає, чи вважає ваш кіт, що ваш собака – це ще один кіт у будинку.

Чи вважають коти собак котами?

Хоча коти можуть і не до кінця розуміти, хто такі собаки, вони знають, що це не коти. Мова тіла та вербальна комунікація між котами й собаками відрізняються. У деяких випадках ці відмінності в спілкуванні можуть призвести до непорозумінь і сильної напруги.

Якщо ваш собака та кіт звикли одне до одного і соціалізовані, вони, ймовірно, вже навчилися спілкуватися. Таке спілкування іноді може давати збій, незалежно від того, наскільки комфортно вони почуваються одне з одним.

Навіть коти, схожі на собак, усвідомлюють, що собаки відрізняються від них. Деякі коти мають характер, схожий на собачий, наприклад бенгальські коти та мейн-куни. Також якщо ваш кіт виріс разом із собаками, він може перейняти деякі манери поведінки та звички, притаманні собакам.

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Проте коти все одно усвідомлюють, що собаки – це не коти. Коти та собаки сприймають навколишній світ насамперед за допомогою нюху. Для кота собака не пахне так, як інший кіт. У собаки немає тих запахів, які кіт звик розпізнавати, що інші істота – це кіт. Крім того, коти не зможуть відчути котячі феромони від собаки, оскільки собака не здатний їх виробляти.