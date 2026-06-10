Така поведінка може здатися агресивною, однак зазвичай це цілком логічно та природно

Багатьох власників насторожує ситуація, коли кішка починає кусати своїх кошенят. На перший погляд, така поведінка може здатися агресивною, однак у більшості випадків вона є природною частиною спілкування та виховання потомства. Водночас іноді укуси можуть свідчити про стрес або інші проблеми. Catster розповідає, чому ж кішка кусає своїх кошенят.

Чому ваша кішка кусає кошенят?

Дисципліна.

Якщо кошеня не демонструє належної соціальної поведінки (занадто грубо б’ється, не поважає межі, лазить по мамі), ваша кішка може кусати його, щоб дисциплінувати. Таке кусання дає кошеняті зрозуміти, що його поведінка є небажаною, а воно навчитися правильно взаємодіяти з іншими котами. Ви також можете побачити, як кішка просто відходить від своїх малюків або шипить на них, щоб дати їм зрозуміти своє невдоволення.

Щоб привернути увагу кошеняти.

Кішка може кусати своїх кошенят, щоб привернути їхню увагу. Це може бути пов’язано з тим, що вони роблять щось заборонене чи небезпечне. Кішка прагне привернути їхню увагу та перенаправити на більш прийнятну поведінку.

Самозахист.

Це не означає, що ваша кішка захищається від своїх кошенят. Навпаки – вона вчить їх, як захищатися. Їй важливо навчити кошенят виживати та захищатися від хижаків й інших загроз. Кішка це робить інстинктивно.

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Гра.

Кошенята – дуже грайливі та непосидючі, тому іноді вони намагаються залучити маму до своїх ігор. Ці ігри можуть виглядати так, ніби ваша кішка та кошенята нападають одне на одного або сильно кусаються. Однак це може бути помилковим враженням. Така гра чудово сприяє формуванню міцних зв’язків між мамою та малюками, а також навчанню соціальної поведінки.

Прояв ніжності.

Кусання кошеняти також може бути проявом ніжності матері до дитини. Ви можете помітити, як вона вилизує своїх кошенят, а потім легенько їх кусає. Можливо, це її спосіб показати, що вона про них піклується.

Перенаправлена агресія.

Якщо мати відчуває загрозу з боку нової тварини або людини в домі, вона може кусати своїх кошенят через перенаправлену агресію. Вона може бути не в змозі нічого вдіяти з небажаним вторгненням, тому нападає на найближчу річ – а це часто її кошенята.

Що робити, якщо кішка кусає кошенят агресивно?

Це може свідчити про наявність проблеми. Найімовірнішою причиною підвищеної агресії є те, що кішка відмовилась від одного зі своїх кошенят.

Для цього є кілька причин. Можливо, дитинча було хворе, тож вона відмовилася від нього, щоб захистити інших кошенят.

Інша імовірна причина – послід занадто великий і вона не може з ним впоратися. Молока може не вистачити для всіх, тому відмова від найслабшого кошеняти дає шанс на виживання іншим.

Якщо кішка відмовилася від кошеняти, то вона сичить, агресивно кусає або проявляє іншу негативну поведінку щодо малюка. Якщо це трапиться – зверніться до ветеринара, оскільки вам доведеться дбати певний час про кошеня самостійно.