Це не просто каприз: чому кіт какає повз лоток і як це виправити
Коли кіт раптово починає какати поза лотком, це завжди викликає занепокоєння у власників. Це не просто каприз – така поведінка може сигналізувати про низку важливих причин, пов’язаних зі здоров’ям тварини, так і з її емоційним станом чи умовами утримання. Pet MD розповідає, чому ж ваш кіт може какати поза лотком.
Чому ваш кіт какає поза лотком?
Медичні проблеми
Коти вміють добре приховувати хвороби, але якщо кіт какає поза лотком, це може бути ознакою медичної проблеми. Якщо ваш кіт раптово почав какати поза лотком, запишіться до ветеринара. Перед візитом до ветеринара зверніть увагу на випорожнення та поведінку вашого кота, щоб ви могли повідомити про будь-які відхилення від норми.
Зміни в оточені
Коти можуть бути досить вибагливими, і навіть незначні зміни в оточенні лотка можуть змусити їх відмовитися від його використання. Серед можливих проблем можна виділити такі:
- Неправильне розташування котячого туалету. Більшість котів віддають перевагу туалету в тихому місці, до якого вони можуть легко дістатися і яке дозволяє їм бачити всі сторони, коли вони знаходяться в туалеті.
- Ви використовуєте неправильний тип наповнювача. Більшість котів звикають до наповнювача, який вони використовують з дитинства, і часто віддають перевагу грудкуватому, без запаху наповнювачу.
Проблеми з поведінкою
Іноді кіт може проявляти власницьку та територіальну поведінку щодо чогось, що він вважає цінним. Охорона котячого лотка одним котом заважає іншим котам у будинку нормально користуватися туалетом, що призводить до неприємних інцидентів.
Брудний лоток
Коти віддають перевагу свіжому, чистому лотку, тому їм не подобається запах забрудненого лотка, і вони не люблять ступати в брудний наповнювач. Також брудний лоток може викликати стрес і тривогу у деяких котів, змушуючи їх уникати лотка і ходити в туалет в інших місцях будинку. Особливо це стосується будинків, де мешкає кілька котів.
Як привчити кота не ходити в туалет поза лотком?
Ви можете привчити кота не ходити в туалет поза лотком, дотримуючись кількох порад:
- Виберіть правильний наповнювач. Виберіть наповнювач, який утворює грудочки, не має запаху і має дрібну або середню фракцію.
- Обравши наповнювач, не змінюйте його. Але якщо з якихось причин вам доведеться змінити наповнювач, робіть це поступово, змішуючи старий наповнювач з новим.
- Майте потрібну кількість лотків для котів. Загальне правило – один лоток для кожного кота в будинку плюс один додатковий лоток. Наприклад, якщо у вас один кіт, вам потрібно два лотки.
- Розмістіть лотки по всьому будинку. Не ставте лотки безпосередньо один біля одного. Краще розмістити їх по всьому будинку, щоб жоден кіт не міг заблокувати доступ до всіх лотків одночасно.
- Тримайте лоток у чистоті. Прибирайте лоток щонайменше раз на день. Ретельно очищайте сам лоток раз на два тижні.