Коли кіт раптово починає какати поза лотком, це завжди викликає занепокоєння у власників. Це не просто каприз – така поведінка може сигналізувати про низку важливих причин, пов’язаних зі здоров’ям тварини, так і з її емоційним станом чи умовами утримання. Pet MD розповідає, чому ж ваш кіт може какати поза лотком.

Чому ваш кіт какає поза лотком?

Медичні проблеми

Коти вміють добре приховувати хвороби, але якщо кіт какає поза лотком, це може бути ознакою медичної проблеми. Якщо ваш кіт раптово почав какати поза лотком, запишіться до ветеринара. Перед візитом до ветеринара зверніть увагу на випорожнення та поведінку вашого кота, щоб ви могли повідомити про будь-які відхилення від норми.

Зміни в оточені

Коти можуть бути досить вибагливими, і навіть незначні зміни в оточенні лотка можуть змусити їх відмовитися від його використання. Серед можливих проблем можна виділити такі:

Неправильне розташування котячого туалету. Більшість котів віддають перевагу туалету в тихому місці, до якого вони можуть легко дістатися і яке дозволяє їм бачити всі сторони, коли вони знаходяться в туалеті. Ви використовуєте неправильний тип наповнювача. Більшість котів звикають до наповнювача, який вони використовують з дитинства, і часто віддають перевагу грудкуватому, без запаху наповнювачу.

Проблеми з поведінкою

Іноді кіт може проявляти власницьку та територіальну поведінку щодо чогось, що він вважає цінним. Охорона котячого лотка одним котом заважає іншим котам у будинку нормально користуватися туалетом, що призводить до неприємних інцидентів.

Брудний лоток

Коти віддають перевагу свіжому, чистому лотку, тому їм не подобається запах забрудненого лотка, і вони не люблять ступати в брудний наповнювач. Також брудний лоток може викликати стрес і тривогу у деяких котів, змушуючи їх уникати лотка і ходити в туалет в інших місцях будинку. Особливо це стосується будинків, де мешкає кілька котів.

Як привчити кота не ходити в туалет поза лотком?

Ви можете привчити кота не ходити в туалет поза лотком, дотримуючись кількох порад: