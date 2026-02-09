Дорогі маскувальні спреї часто дають лише тимчасовий ефект

Неприємний запах із котячого лотка – одна з найпоширеніших проблем власників пухнастих улюбленців. Дорогі маскувальні спреї часто дають лише тимчасовий ефект, тоді як базові правила гігієни та кілька простих домашніх засобів здатні значно зменшити запах без шкоди для тварини. ТСН розповідає, як позбутися запаху з котячого лотка.

Зооексперти проєкту «Cats» розповідають, що жоден засіб не допоможу якщо ігнорувати базові правила гігієни. Вони радять очищати лоток щонайменше один раз на день, незалежного від того, скільки котів проживає у квартирі.

Також не варто економити на кількості наповнювача: шар 7–10 допомагає рідині не потрапляти на дно лотка, де бактерії розмножуються найактивніше та створюють найбільш сильний запах. Фахівці радять віддавати перевагу наповнювачам, які утворюють грудки. Вони краще блокують вологу та запах усередині.

Для щоденного прибирання використовуйте якісну лопатку, яка добре просіює наповнювач, залишаючи лише забруднені грудки.

Які є безпечні нейтралізатори?

Якщо лоток чистий, але запах усе ще відчутний, зменшити його можна натуральними абсорбентами:

Харчова сода. Активоване вугілля.

Ці речовини є відмінними абсорбентами, які поглинають запахи, не шкодячи здоров’ю вашого улюбленця.

Іноді джерелом смороду є не сам лоток, а місце, куди викидають відходи. Звичайний відкритий смітник накопичує запахи, тому використаний наповнювач слід зберігати у герметичних контейнерах або використовувати закритий смітник, який не буде так легко пропускати запахи.