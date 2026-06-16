Одна з найпоширеніших причин – температура води

Коти інколи обирають для пиття зовсім неочікувані місця, зокрема унітаз. Хоча для людини це виглядає дивно, у тварин таку поведінку зазвичай можна пояснити кількома природними причинами. Catster розповідає, чому ж кіт полюбляє пити воду з унітаза.

Чому унітаз може здаватися привабливим для кота?

Одна з найпоширеніших причин – температура води. Унітаз зазвичай має керамічну поверхню, яка довше зберігає воду прохолодною. І для кота така вода може здаватися свіжішою, ніж у мисці.

Також кота може приваблювати рух води після зливу. Якщо ваш кіт любить гратися з водою у мисці або з-під крана, він також може зацікавитися водою в туалеті.

Окрім цього, котам туалетна вода може здаватися свіжішою, ніж вода у мисці. Постійне змивання сприяє насиченню води киснем, що допомагає освіжити її та робить привабливішою для котів.

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Ще один фактор – розташування. Унітаз часто знаходиться в тихому місці, де кіт може почуватися безпечніше та спокійніше під час пиття. Якщо миски з їжею та водою знаходяться у жвавому місці, подумайте про те, щоб перемістити їх деінде.

Іноді така поведінка може вказувати й на підвищену спрагу, яку називають полідипсія. Вона може бути ознакою низки захворювань, зокрема діабету, інфекції або гіпертиреозу. Якщо ваш кіт постійно шукає воду, унітаз буде для нього таким самим гарним місцем для пиття, як і його миски.

Якщо ви підозрюєте, що у вашого кота полідипсія, запишіться на огляд до ветеринара.