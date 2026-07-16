Така поведінка є природною і пов’язана з вродженими інстинктами тварини

Власники котів нерідко помічають, що їхні улюбленці, спостерігаючи за птахами чи іншою дрібною здобиччю за вікном, починають видавати незвичні звуки, схожі на цокотіння або клацання зубами. Хоча така поведінка може здаватися дивною, експерти пояснюють, що вона є природною і пов’язана з вродженими інстинктами тварини. Catster розповідає, чому ж кіт видає такі дивні звуки, дивлячись на птахів.

Чому кіт цокає зубами, дивлячись на птахів?

Вираження хвилювання.

Коти можуть цокати зубами, щоб висловити хвилювання від побаченої здобичі. Перспектива полювання може викликати у них приплив адреналіну та посилене хвилювання, що може призвести до цокання зубами, за яким слідує махання хвостом.

Хижацький інстинкт.

Не забувайте про те, що коти природні хижаки з інстинктивним бажанням полювати на здобич. Дехто вважає, що саме цей хижацький інстинкт пов’язаний із цим звуком.

Згідно з цією теорією, швидка вібрація щелепи є мимовільним руховим патерном хижака, який може допомогти підготувати кота до смертельного укусу – такого, який він не може відтворити свідомо.

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Вираження розчарування.

Іноді кіт видає цей звук, спостерігаючи за тваринами крізь вікно. Дехто вважає, що він може висловлювати розчарування через те, що не може дістати тварину крізь скло.

Початкове збудження від потенційної здобичі може швидко перетворитися на розчарування. Легко зрозуміти, чому кіт дратується, коли його здобич знаходиться так близько.

Повідомлення іншим.

Деякі дослідження вважають, що це цокання може бути також способом, яким кіт повідомляє іншим котам про знайдену здобич. Деякі власники зазначають, що їхні коти підбігають до них, коли вони імітують це цокання. Це свідчить про те, що можливо коти пов’язують цей звук із підвищеним збудженням або інтересом.

Імітація звуків здобичі.

Більш сучасна теорія припускає, що це цокання може бути спробою кота імітувати звуки птаха. Прихильники цієї теорії вважають, що імітація може бути спробою заманити здобич ближче за допомогою знайомих звуків, хоча наукові докази на користь навмисної вокальної імітації у домашніх котів дуже обмежені, тому це залишається скоріше гіпотезою.