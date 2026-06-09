Така поведінка не є нормою і зазвичай сигналізує про фізичний дискомфорт або стрес

Якщо кіт починає активно висмикувати або вилизувати шерсть до залисин, це завжди привід звернути увагу. Така поведінка не є нормою і зазвичай сигналізує про фізичний дискомфорт або стрес. Catster розповідає, які причини такої поведінки.

Чому ваш кіт вириває на собі шерсть?

Блохи.

Блохи викликають свербіж у котів, що може призвести до надмірного догляду за шкірою. Навіть домашні коти можуть заразитися блохами. Обробка від бліх необхідна негайно, а також щомісячна постійна обробка, щоб позбутися шкідників назавжди.

Алергії.

До алергенів належать і харчові продукти, пилок та пилові кліщі. Ці алергени в котів викликають свербіж шкіри, що може призвести до надмірного вилизування та випадіння шерсті.

Стригучий лишай.

Це грибкова інфекція шкіри, яка може спричинити випадання шерсті. Ці лисини часто покриті лусочками, іноді мають червоний колір та запалення. Може здаватися, що ваш кіт сам вириває собі шерсть, але насправді причиною випадіння є саме грибкова інфекція. Діагноз зазвичай встановлюють за допомогою мікробної культури зразка шерсті та лусочок.

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Стрес або тривога.

Психологічні проблеми можуть спричинити випадання шерсті у котів, оскільки вони намагатимуться знайти полегшення, гризучи, висмикуючи та надмірно вилизуючи свою шерсть. Будь-яка зміна в будинку, поява в родині нової тварини або дитини або навіть конкуренція з іншими котами в домі – все це може викликати у кота стрес або тривогу.

Таке психогенне надмірне вилизування зустрічається набагато рідше, ніж інші причини подібних симптомів. Необхідно виключити інші причини надмірного вилизування, а потім спробувати з'ясувати фактори стресу або тривоги, щоб їх можна було усунути.

Біль.

Коти не можуть словесно повідомити, коли їм боляче. Вони намагаються приховати свій біль, оскільки в дикій природі це сприймається хижаками та ворогами як ознака слабкості. Тому ви можете не помітити багатьох ознак болю у котів, але це також може спровокувати надмірне вилизування шерсті.

Причинами болю може бути що завгодно: від артриту до інфекції або травми. Діагностика причини болю – це перший крок до його полегшення, а також до розв'язання проблеми випадіння шерсті.

Нудьга.

Подібно до стресу, нудьга може також змусити кота висмикувати шерсть, хоча це є досить рідкісною причиною цієї проблеми.

Коти – розумні тварини, тому брак стимулів у навколишньому середовищі та розумової активності може викликати у них депресію та загальну млявість. Тому кіт може намагатися позбутися цих відчуттів, надмірно вилизуючи шерсть і висмикуючи її.

Введення нових стимулів, таких як котячі дряпалки, іграшки або печери, може значно зменшити нудьгу кота та розв'язати проблему надмірного вилизування. Якщо проблема не зникає, варто звернутися до ветеринара, щоб виключити інші можливі причини випадіння шерсті.