Така поведінка тварини часто має логічні причини

Часом коти можуть поводитися доволі незрозуміло для людей. Наприклад, іноді вони обирають для сну ванну кімнату замість м’якого ліжка чи дивана. Така поведінка може бути для нас дивною, але насправді вона має цілком логічні причини. Catster розповідає, чому ваш кіт обирає ванну кімнату для сну.

Пошук прохолоди

Ванна кімната часто прохолодніша за інші приміщення в домі, особливо в теплу пору року. Тому кіт може обирати ванну як місце для відпочинку саме через приємну прохолоду.

Їм подобається вода.

Хоча котам зазвичай не подобається мокнути, але їм подобається бути поруч з водою. Звук проточної води здається цікавим для деяких котів, а наявність прохолодної питної води поруч також є досить великим плюсом. Деякі коти можуть навіть гратися з водою.

Це заборонено.

Якщо у кота немає вільного доступу для дослідження ванної кімнати, він буде більш зацікавлений в цій території, адже ви проводите там доволі багато часу.

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Відчуття усамітнення.

Котам теж потрібен особистий простір, і вони чудово розуміють, що ванна кімната – це приватна зона. Якщо помешканні панує галас, ви можете помітити, що ваш кіт ховається у ванній. Для них час, проведений на самоті, – це оновлення сил, тож не сприймайте це як особисту образу.

Ваш кіт прагне уваги.

Коти дуже розумні й помічають, коли ви приділяєте їм увагу. Саме це може бути причиною того, що вони сплять у вашій ванній. Якщо ви раніше захоплювалися тим, як мило вони виглядають, коли сплять у ванній, коти можуть повторювати цю поведінку, щоб привернути до себе ще більше вашої уваги.

Ваш кіт може бути хворим.

Коти шукають приватні місця для одужання, де вони зможуть почуватися в безпеці. І близькість до води є великим плюсом. Але сам по собі сон у ванній кімнаті не є приводом для занепокоєння. Однак, якщо це супроводжується іншими тривожними ознаками, це може вказувати на проблему зі здоров’ям, яку слід перевірити у ветеринара.