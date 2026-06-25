Така поведінка зазвичай є нормальною і пов’язана з інстинктами та комфортом

Коти часто сплять у дивних і водночас дуже милих позах – зокрема, можуть закривати морду лапами. Така поведінка зазвичай є нормальною і пов’язана з інстинктами, комфортом і особливостями котячого сну. Catster розповідає, чому ж кіт так робить.

Кіт блокує світло.

Іноді кіт не може як слід подрімати, тому він закриває очі лапами, щоб відгородитися від світла. Це доволі поширена поведінка серед котів, які люблять спати на сонці. Для блокування світла коти також можуть використовувати хвіст.

Відчуття безпеки.

Коти від природи – потайливі істоти, тому така поведінка може бути пережитком стратегій виживання в дикій природі. Прикриваючи мордочку, вони ніби захищають одну зі своїх найбільш вразливих зон від потенційних загроз. Навіть у звичних умовах така поведінка може давати їм відчуття безпеки.

Кіт намагається зігрітися.

Якщо на вулиці чи в помешканні прохолодно, кіт може прикрити мордочку лапками, щоб зігрітися. Так улюбленець зберігає тепло носа та тіла в цілому.

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Тварині просто так зручно.

Деякі коти прикривають мордочку під час сну заради зручності. Це так само як ми обіймаємо подушку, щоб було затишніше під час дрімання.