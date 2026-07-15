Це високочутливі сенсорні органи, які допомагають коту розуміти навколишній світ

Багато власників котів не замислюються над тим, що дотики до вусів можуть бути неприємними для тварин. Хоча деякі коти спокійно реагують на такі пестощі, для більшості вібриси є надзвичайно чутливими органами, тому зайвий контакт із ними здатний викликати дискомфорт. Catster розповідає, чому котам це може не подобатися.

Чому вуса такі важливі?

Вуса у котів мають фолікули, як і решта шерсті, але вони товстіші, довші та грубіші за шерсть на тілі. Крім того, їхні корені глибше вкорінені в шкіру та рясно забезпечені нервами й кровоносними судинами, що робить їх набагато чутливішими. Насправді вуса у котів такі ж чутливі, як кінчики ваших пальців.

І розташування вусів безпосередньо пов’язане з їхнім призначенням. Це високочутливі сенсорні органи, які допомагають коту розуміти навколишній світ. Коли вони відчувають дотик повітря або предмета, ці чутливі волоски вібрують і стимулюють нерви у волосяних фолікулах.

Коти також використовують вуса для підтримки рівноваги тіла. У їхніх фолікулах знаходяться спеціальні сенсорні органи, які називаються пропріорецепторами. Вони надсилають сигнали до мозку, що допомагають зрозуміти положення тяла та кінцівок.

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Чому коти не люблять, коли торкаються їхніх вусів?

З огляду на те що ці надзвичайно чутливі волоски отримують так багато сенсорної інформації, дотик до вусів може стати для вашого кота надмірним подразненням.

Кожного разу, коли ваш кіт активний, його вуса сприймають інформацію. Вони відпочивають лише тоді, коли й відпочиває ваш кіт. Коти також розуміють, наскільки важливі вуса для орієнтації у світі, тому вони природно їх оберігають.

Коли ви гладите кота, важливо не висмикувати й не тягнути за вуса. Корінь та нерви настільки чутливі, що це може бути дуже боляче. Також важливо не обрізати й не підстригати вуса, оскільки це може спричинити розгубленість і вплинути на сприйняття вашим котом навколишнього середовища.

Деякі коти терплять легке погладжування вздовж напрямку росту вусів, але не завжди. Якщо вашому коту не подобається подібне погладжування, краще взагалі уникати дотиків до вусів.