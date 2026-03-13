Багато людей помічали дивну закономірність: варто лише поговорити про певну річ, як незабаром у смартфоні з’являється реклама саме цього товару. Через це виникає відчуття, що пристрій може прослуховувати розмови. Насправді пояснення частіше пов’язане з роботою алгоритмів та аналізом даних користувача. Детальніше про це пише MakeUseOf.

Сучасні рекламні системи активно використовують так звану таргетовану рекламу. Вона формується на основі великої кількості даних про поведінку людини в інтернеті. Алгоритми аналізують пошукові запити, переглянуті сторінки, покупки, місця перебування та активність у різних застосунках.

Як формується персоналізована реклама

Великі технологічні компанії збирають дані про дії користувачів у мережі. До них можуть належати історія пошуку, перегляд сайтів, взаємодія з рекламою та використання мобільних програм.

На основі цих відомостей алгоритми створюють профіль інтересів користувача. Система прогнозує, які товари або послуги можуть його зацікавити, і показує відповідні рекламні оголошення.

Іноді здається, що реклама з’являється одразу після розмови, але насправді вона може бути пов’язана з попередніми пошуками або діями в інтернеті.

Чи можуть смартфони прослуховувати користувачів

Технологічні компанії офіційно заперечують використання постійного запису розмов для реклами. Безперервне прослуховування мільярдів користувачів вимагало б величезних ресурсів і могло б створити серйозні юридичні ризики.

Проте в багатьох смартфонах є голосові помічники. Вони реагують на спеціальні слова-активатори та можуть тимчасово активувати мікрофон. У деяких випадках записи таких запитів використовують для покращення роботи сервісів.

Які дані можуть збирати додатки

Дослідження показують, що мобільні програми можуть збирати інформацію різними способами. Деякі застосунки мають доступ до функцій, які дозволяють фіксувати активність на екрані або передавати дані стороннім сервісам.

Тому навіть без прослуховування пристрій здатний отримувати багато інформації про поведінку користувача.

Як зменшити кількість персоналізованої реклами

Повністю уникнути збору даних у мережі складно, але можна зменшити його обсяг. Для цього варто перевіряти дозволи програм на доступ до мікрофона та геолокації. Також корисно періодично видаляти файли cookie та обмежувати відстеження реклами в налаштуваннях смартфона.

Ще одним способом може бути використання додаткових інструментів захисту приватності, які допомагають приховати частину даних під час роботи в інтернеті.