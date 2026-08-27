Облизування – це набагато складніша поведінка, яка може виражати безліч речей

Коли собака лиже руки господаря, це не обов’язково означає лише прояв прихильності. Облизування – це набагато складніша поведінка, яка може виражати безліч речей. Тому важливо звертати увагу не тільки на саме облизування, а й на обставини та мову тіла тварини. Еgeszsegkalauz розповідає, що насправді означає така звичка.

Чому собака лиже руки господаря?

Собаки не можуть вам сказати, що вони хочуть, чого бояться або наскільки радіють тому, ви повернулися додому. Тому в їхньому спілкуванні надзвичайно важливу роль відіграють постава, погляд, положення хвоста та вух, звуки, а також певні види поведінки, що здаються буденними. До такої поведінки належить і облизування.

На думку експертів, не існує єдиного пояснення, яке було б правильним для всіх собак і ситуацій. Значення облизування завжди слід тлумачити у контексті конкретної ситуації.

Собака радіє вам

Не слід повністю відкидати найочевидніше пояснення – облизування дійсно може бути пов’язане з прив’язаністю. Ця поведінка з’являється в житті цуценят дуже рано. Мати облизує своїх цуценят, і облизування може залишатися частиною соціальної комунікації собак і надалі. У стосунках з людиною це також може проявлятися як жест привітання або прагнення налагодити контакт.

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Якщо, наприклад, коли ви повертаєтеся додому, ваш пес підбігає до вас, його тіло розслаблене, він рухається природно, прагне близькості, а потім облизує вам руку, то, швидше за все, це дружнє вітання.

Ваша рука – справжнє джерело інформації

Для собаки запахи мають набагато більше значення, ніж для нас. Поки ви бачите звичайну руку, ваш улюбленець може відчувати на ній безліч запахів. А якщо ви готували їжу, гладили іншу тварину, займалися садівництвом або торкалися предметів з сильним запахом – це може ще більше зацікавити улюбленця.

Також злегка солонуватий смак спітнілої людської шкіри сам по собі може бути привабливим для деяких собак. Тому ваш улюбленець може часто облизувати ваші руки.

Спосіб привернути увагу

Якщо ви реагували під час подібної поведінки, собака міг зрозуміти, що це спосіб привернути вашу увагу. І якщо це відбувається регулярно, собака може легко навчитися, що облизування – чудовий спосіб «зацікавити» людину.

До того ж цю поведінку може підкріплювати не лише погладжування. Увагою може вважатися навіть те, що ви дивитися на нього, звертаєтеся до нього або відсуваєте його від себе. А поведінка, за яку дають винагороду, має тенденцію повторюватися.

Лизання може бути пов’язане зі стресом

У деяких собак повторювані дії можуть бути пов’язані зі стресом або станом підвищеного збудження.

Деякі аномальні повторювані форми поведінки спочатку можуть проявлятися як механізм подолання стресу або так звана відволікаюча поведінка, наприклад, у разі фрустрації, конфлікту чи сильного збудження. Непередбачуваний розпорядок дня, зміни в оточенні, тривалий стрес та відсутність можливостей для природної поведінки також можуть відігравати певну роль.

Це не означає, що кожен собака, який часто облизує господаря, відчуває тривогу. Слід звернути увагу саме на зміни навколо.