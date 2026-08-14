Тварина це робить не спеціально – часто собака просто дуже збуджений та хоче привітатися

Якщо собака щоразу стрибає на людей під час зустрічі, така поведінка може швидко стати проблемою. Варто розуміти, що тварина це робить не спеціально – часто собака просто дуже збуджений та хоче привітатися. Pets Radar розповідає, як зупинити подібну поведінку.

Як відучити собаку стрибати?

Експертка-дресирувальниця Джуліана ДеВіллемс рекомендує відволікати в такі моменти собаку. Наприклад, можна зробити жест рукою, наче ви їй щось пропонуєте.

«Собаки часто надмірно збуджуються або перезбуджуються під час звичайних привітань із друзями чи незнайомцями. Впровадження певної передбачуваності за допомогою «ручної мішені» під час привітання може допомогти», – радить фахівчиня.

За її словами, використовувати «ручну мішень» можна для будь-яких ситуацій: від привітання до сідання в машину. Це одна з тих навичок, яку варто обов’язково додати до арсеналу вашого собаки.

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Поки ви навчаєте собаку не стрибати на гостей, варто пояснити їм, що ви намагаєтеся перешкодити таким проявам собачих емоцій.