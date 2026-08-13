Така поведінка може бути пов’язана з деякими серйозними проблемами

Якщо собака почав їсти землю, це не завжди просто дивна звичка. Така поведінка може бути пов’язана з деякими серйозними проблемами, зокрема зі здоров’ям та психологічним станом тварини. My Happy Pet розповідає, чому собака може намагатися їсти землю.

Нестача поживних речовин.

Щоб залишатися здоровими, собаці потрібні вітаміни та мінерали. І якщо собака не отримує достатньо поживних речовин зі свого раціону, він може спробувати компенсувати це поїданням землі. Також собаки, які не отримують достатньо кальцію, заліза або магнію можуть бути особливо схильними до бажання їсти землю.

Гастроінтестинальні проблеми.

Іноді собаки їдять землю, щоб трохи полегшити проблеми з травленням, такі як нудота або діарея. Це також може бути ознакою більш серйозного захворювання, такого як кишкова непрохідність.

Розлад харчової поведінки.

У деяких собак є розлад харчової поведінки, який називається пікацизм. Через цей стан собака починає їсти неїстівні речі, такі як земля, галька або сміття.

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Психологічні проблеми.

Така поведінка може також вказувати на те, що ваш собака нудьгує або навіть перебуває в депресії. Собаки, які проводять багато часу на самоті або в маленьких закритих приміщеннях, таких як квартири, можуть поводитися доволі незвично. Тому вони можуть почати їсти землю.

Коли потрібно звернутися до ветеринара?

Якщо ви помітили, що ваш собака їсть землю, важливо оперативно звернутися до ветеринара, щоб виключити будь-які медичні проблеми. Якщо ветеринар не виявить жодних проблем зі здоров’ям, ви можете спробувати внести зміни в раціон або поведінку своєї собаки, щоб відучити його звички.