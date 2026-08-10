Собака просить кавун: чи можна пригостити улюбленця та як це зробити правильно
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У спекотну погоду шматочком кавуна хочеться пригостити не лише себе, а й домашнього улюбленця. Тому у власників виникає питання: чи справді собаку можна пригощати кавуном? USA Today розповідає, чи справді собаки можуть їсти кавун.
Чи можна собакам кавун?
Згідно з інформацією Американського кінологічного клубу собаки можуть їсти кавун, але потрібно його правильно підготувати перш ніж подавати чотирилапому.
Спочатку виріжте шкірку кавуна, адже вона може викликати у собаки розлади шлунку, блювоту та діарею. Окрім очищення шкірки, варто приділити час тому, щоб видалити з кавуна всі кісточки. Вони особливо токсичні для собак і можуть викликати проблемі зі здоров’ям.
Скільки кавуна можна давати собаці?
Кавун слід давати собаці в помірних кількостях. Усі смаколики включно з кавуном не повинні становити більше ніж 10% від раціону вихованця.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google