Собаки можуть їсти кавун, але потрібно його правильно підготувати перш ніж подавати чотирилапому

У спекотну погоду шматочком кавуна хочеться пригостити не лише себе, а й домашнього улюбленця. Тому у власників виникає питання: чи справді собаку можна пригощати кавуном? USA Today розповідає, чи справді собаки можуть їсти кавун.

Чи можна собакам кавун?

Згідно з інформацією Американського кінологічного клубу собаки можуть їсти кавун, але потрібно його правильно підготувати перш ніж подавати чотирилапому.

Спочатку виріжте шкірку кавуна, адже вона може викликати у собаки розлади шлунку, блювоту та діарею. Окрім очищення шкірки, варто приділити час тому, щоб видалити з кавуна всі кісточки. Вони особливо токсичні для собак і можуть викликати проблемі зі здоров’ям.

Скільки кавуна можна давати собаці?

Кавун слід давати собаці в помірних кількостях. Усі смаколики включно з кавуном не повинні становити більше ніж 10% від раціону вихованця.

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