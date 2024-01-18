Чим раніше виявити причину проблему, тим швидше песик одужає і знову буде бігати на всіх чотирьох

Іноді буває, що собака раптово починає шкутильгати чи тягнути задні лапи, а потім, одного дня, вони взагалі перестають працювати. Це великий стрес, як для вихованця, так і для опікуна. Але це не вирок, якщо одразу ж звернутися з проблемою до кваліфікованого ветеринара. Адже відмова лап – це наслідок інших серйозних проблем зі здоров’ям. Сайт LovePets розповідає, що може стояти за відмовою задніх лап у собаки.

Чому у собаки слабшають лапи

Втрата рухливості задніми лапами собаки може статись як раптово, так і поступово. Це залежить від причин, що призвели до цього. Ось кілька з них:

Пошкодження нервів. Якщо нерви в хребетному стовпі пошкоджені, то імпульси з головного мозку не надходять — лапи не працюють.

Якщо нерви в хребетному стовпі пошкоджені, то імпульси з головного мозку не надходять — лапи не працюють. Міжхребцева грижа. Вона трапляється не лише у людей, а й у собак, деякі породи навіть більше схильні до цього захворювання, як-от, німецькі вівчарки, коргі. За грижі нерви стискаються і не можуть працювати як треба. Найчастіше міжхребцева грижа спіткає літніх собаки.

Вона трапляється не лише у людей, а й у собак, деякі породи навіть більше схильні до цього захворювання, як-от, німецькі вівчарки, коргі. За грижі нерви стискаються і не можуть працювати як треба. Найчастіше міжхребцева грижа спіткає літніх собаки. Спондильоз. У більшості випадків хвороба проявляється у літніх собак, коли окремі хребці зношуються і порушується робота спинного мозку.

У більшості випадків хвороба проявляється у літніх собак, коли окремі хребці зношуються і порушується робота спинного мозку. Травми лап. Це можуть бути вивихи, переломи кісток, ушкодження зв’язок, у тому числі розтягнення та розриви. Також серйозно нашкодити рухливості лап можуть запальні процеси.

Це можуть бути вивихи, переломи кісток, ушкодження зв’язок, у тому числі розтягнення та розриви. Також серйозно нашкодити рухливості лап можуть запальні процеси. Пухлини. Якщо пухлини з’являються десь у районі хребта, то вони здавлюють хребетний канал і ускладнюють передачу імпульсів.

Якщо пухлини з’являються десь у районі хребта, то вони здавлюють хребетний канал і ускладнюють передачу імпульсів. Остеохондроз. Це поширене захворювання у домашніх тварин, що пов’язано з низькою активністю.

Як допомогти собаці, якщо у нього не працюють задні лапи

Щойно ви почали помічати, що вихованець змінив ходу, шкутильгає, чи хоча б іноді тягне за собою лапу, треба невідкладно звернутися до кваліфікованого ветеринара. Лікар допоможе встановити причину і якнайшвидше розпочати лікування.

У випадку травм чи гематом позбутися проблеми можна досить швидко, а от у складних випадках результат залежить від здоров’я кожного конкретного собаки.

Аби уникнути серйозних проблем зі здоров’ям улюбленця, потрібно регулярно водити його на профілактичні огляди до ветеринара та здавати аналізи. За здоров’ям собаки слід стежити так само, як за власним.